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«Банка» бьется с «Титаном» в Кубке Медиалиги

13 октября, воскресенье «Банка» – «Титан» – 0:0 (второй тайм) «Банка»: Маменко, Феликс, Мишин Д., Зот, Довбня, Кашай, Стельник, Бес, Максело, Стростин, Алексеев.

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