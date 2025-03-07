Председатель АКЗС Александр Романенко поздравил жительниц Алтайского края с 8 Марта

Депутат пожелал женщинам быть счастливыми, здоровыми и любимыми Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко поздравил жительниц Алтайского края с Международным женским днем.
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