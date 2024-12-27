«Это катастрофа для Америки. Русские построили больше подлодок, чем мы, их ракеты на субмаринах мощнее»

Адмиралы за океаном с ужасом обнаружили, что за последние восемь лет Россия по вводу подводных ракетоносцев не только догнала, но даже перегнала США Сергей Ищенко Фото: Лев Федосеев/ТАСС Военно-Морские силы Соединенных Штатов десятилетиями считались гордостью и визитной карточкой своей страны.