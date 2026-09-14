Загадочная смерть близнецов и побег генпрокурора Украины: новости 14 сентября

REUTERS/Thomas Peter В Петербурге выясняют обстоятельства смерти двух семилетних братьев-близнецов – мальчиков нашли мертвыми в квартире на проспекте Обуховской Обороны, а генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сбежал из страны.