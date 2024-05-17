В связи с выпускным парк культуры и отдыха в Калуге закроют для посетителей

Как сообщили в городской управе Калуги, 29 июня, в день выпускников, городской парк культуры и отдыха будет работать по измененному графику – на полдня он закроется для посетителейКак сообщили в городской управе Калуги, 29 июня, в день выпускников, городской парк культуры и отдыха будет работать по измененному графику - на полдня он закроется для посетителей.