Стоимость авиабилетов по России снизилась на 30%

Средняя стоимость билетов по России в одну сторону с вылетом в сентябре–декабре упала на 13–17% к 2019 году, а билеты «туда-обратно» стали на 30% дешевле по сравнению с 2020 годом, пишут «Известия» со ссылкой на данные в сервисах бронирования.