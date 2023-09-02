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Сперцян в стиле Месси приложил ладони к ушам после гола «Спартаку»: «Не пошли на уступки по дисквалификации, поэтому так»

Сперцян в стиле Месси приложил ладони к ушам после гола «Спартаку»: «Не пошли на уступки по дисквалификации, поэтому так»

Хавбек «Краснодара» в стиле Лионеля Месси приложил ладони к ушам, реализовав пенальти на 84-й минуте и сделав счет 2:0.

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