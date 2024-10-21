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Квартиру с фантомными мигрантами выявили в Нижнем Новгороде

Квартиру с фантомными мигрантами выявили в Нижнем Новгороде

Нижегородцы продолжают зарабатывать уголовные статьи на фиктивной постановке на учёт мигрантов.В Нижнем Новгороде полиция выявила квартиру, в которой были поставлены на учёт 12 мигрантов.

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