На Крым надвигается резкое похолодание: на полуострове ожидается дождь со снегом 4 января

На Крымский полуостров надвигается холодный воздух с северных краев.«4 января в Симферополе днем дождь, мокрый снег, температура воздуха не выше плюс 6 градусов», - такая информация размещена на официальном сайте регионального гидрометеоцентра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии