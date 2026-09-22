Для ветеранов СВО и их семей в Москве организовали встречи книжного клуба

В Москве для ветеранов СВО и их семей организовали встречи книжного клуба. Участники дважды в месяц собираются в Едином центре поддержки, чтобы обсуждать произведения разных эпох, спорить о героях и авторских идеях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Юрий Ушаков объяв...
- Уже не секрет. Ми...
- Запад придумал оч...
Еще на слет филателистов пригласите.