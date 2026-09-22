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Царьград

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Для ветеранов СВО и их семей в Москве организовали встречи книжного клуба

Для ветеранов СВО и их семей в Москве организовали встречи книжного клуба

В Москве для ветеранов СВО и их семей организовали встречи книжного клуба. Участники дважды в месяц собираются в Едином центре поддержки, чтобы обсуждать произведения разных эпох, спорить о героях и авторских идеях.

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