Стефанчук обозвал «чертями» парламент Молдовы, пообещав «общую победу в общей войне»

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук побывал в Кишиневе и выступил в парламенте Молдовы. Молдавский спикер Игорь Гросу натужно приветствовал гостя по-украински, закончив нацистским лозунгом «Героям слава».
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