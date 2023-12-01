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  • НС
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Стефанчук обозвал «чертями» парламент Молдовы, пообещав «общую победу в общей войне»

Стефанчук обозвал «чертями» парламент Молдовы, пообещав «общую победу в общей войне»

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук побывал в Кишиневе и выступил в парламенте Молдовы. Молдавский спикер Игорь Гросу натужно приветствовал гостя по-украински, закончив нацистским лозунгом «Героям слава».

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