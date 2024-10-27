Теперь в России нет доктора искусствоведения и писателя Раисы Кирсановой. Зато есть киргиз Акылбек

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валерий лисицын

Который год уже народ просит отменить мораторий на смертную казнь для всяких нелюдей, извращенцев , маньяков и всё впустую . Сколько нужно замученных детей, женщин, стариков что бы там прислушались . Дескать негуманно и т.д. много чего наплетут , да если бы знали те кто лишает человека жизни что ему будет за это смерть, наверняка подобных преступлений было бы намного меньше.