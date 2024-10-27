В Москве пьяный гражданин Киргизии забрался в квартиру к 78-летней писательнице и бывшему преподавателю Театрального института имени Бориса Щукина Раисе Кирсановой.
Теперь в России нет доктора искусствоведения и писателя Раисы Кирсановой. Зато есть киргиз Акылбек
Комментарии
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Вадим Филин
Отменить мораторий на высшую меру.
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17 час.
вл
валерий лисицын
Который год уже народ просит отменить мораторий на смертную казнь для всяких нелюдей, извращенцев , маньяков и всё впустую . Сколько нужно замученных детей, женщин, стариков что бы там прислушались . Дескать негуманно и т.д. много чего наплетут , да если бы знали те кто лишает человека жизни что ему будет за это смерть, наверняка подобных преступлений было бы намного меньше.
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16 час.
Лариса Галахова
Жаль что не к Матвиенко в квартиру пробрался. Она же у нас дружбанородная многонационалочка. Её семье мигранты горя не принесли , её дети по заграницам, а наши здесь боятся на улицу выходить
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13 час.
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