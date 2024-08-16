Porsche 911 Turbo отметил 50-летие спецверсией[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Да, опять спецверсия Porsche 911… Но на этот раз повод выдался действительно стоящий! Ведь 50 лет назад мир увидел первый Porsche 911 с турбонаддувом! По такому случаю компания Porsche привезла на Конкурс элегантности в Пеббл-Бич юбилейную версию Porsche 911 Turbo 50 Years edition.