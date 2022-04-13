Наш потерянный мир

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К границам Украины стягивается боевая техника Альянса

К границам Украины стягивается боевая техника Альянса

Западные страны предпринимают активные действия для оказания военной и финансовой помощи Киеву. Однако в последнее время НАТО пытается еще более обострить отношения с Россией, стягивая к западным границам Украины свою тяжелую военную технику.

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