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Царьград

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В Калининграде продают раритетный отечественный автомобиль за 15 млн рублей

В Калининграде продают раритетный отечественный автомобиль за 15 млн рублей

Речь идет о «Чайке» 1961 года выпуска, сошедшей с конвейера Горьковского автозавода.Ретро-автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» выставлен на продажу в Калининграде по цене в 15 миллионов рублей.

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