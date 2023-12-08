Роналду поблагодарил партнеров после рекорда по количеству сыгранных матчей

Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в социальной сети X (бывший Twitter) прокомментировал победу над "Аль-Риядом" в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии и высказался о том, что провел 1200-ю игру на высшем уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии