Роналду поблагодарил партнеров после рекорда по количеству сыгранных матчей

Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в социальной сети X (бывший Twitter) прокомментировал победу над "Аль-Риядом" в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии и высказался о том, что провел 1200-ю игру на высшем уровне.