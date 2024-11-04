Биржевая цена газа в Европе стала максимальной с ноября 2023 года

В октябре текущего года средние котировки на газ в европейской биржевой торговле достигли самого высокого уровня за последний год, составив 456 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
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