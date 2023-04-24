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  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов

Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов

Такер Карлсон, один из самых известных ведущих Fox News, журналист с республиканскими взглядами и сторонник Трампа, который часто критиковал администрацию Байдена и призывал к расследованию в отношениии его сына Хантера, уходит с телеканала.

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