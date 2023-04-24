Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов

Такер Карлсон, один из самых известных ведущих Fox News, журналист с республиканскими взглядами и сторонник Трампа, который часто критиковал администрацию Байдена и призывал к расследованию в отношениии его сына Хантера, уходит с телеканала.
Такер Карлсон, один из самых известных ведущих Fox News, журналист с республиканскими взглядами и сторонник Трампа, который часто критиковал администрацию Байдена и призывал к расследованию в отношениии его сына Хантера, уходит с телеканала.
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