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Газета.ру

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Украина начала строить оборонительные заграждения на севере Киевской области

Украина начала строить оборонительные заграждения на севере Киевской области

Украинские военные начали строить масштабные оборонительные заграждения на севере Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал Insider ua.

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