500 педагогов обучат российских школьников раздельному сбору на каникулах

Российские учителя примут участие в вебинарах «Лето в стиле Эко» Цикл вебинаров с педагогами и студентами по организации занятий со школьниками в каникулярный период на тему правильного обращения с ТКО «Лето в стиле Эко» стартовал 26 апреля.