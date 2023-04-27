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500 педагогов обучат российских школьников раздельному сбору на каникулах

500 педагогов обучат российских школьников раздельному сбору на каникулах

Российские учителя примут участие в вебинарах «Лето в стиле Эко» Цикл вебинаров с педагогами и студентами по организации занятий со школьниками в каникулярный период на тему правильного обращения с ТКО «Лето в стиле Эко» стартовал 26 апреля.

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