Война уперлась в арсеналы: почему США приостановили удары по Ирану

Американская военная машина умеет производить впечатление абсолютной силы. Бомбардировщики поднимаются с авиабаз, крылатые ракеты уходят за горизонт, спутники следят за целями, а заявления Белого дома создают ощущение, что любое продолжение войны зависит лишь от политической воли президента.