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Война уперлась в арсеналы: почему США приостановили удары по Ирану

Война уперлась в арсеналы: почему США приостановили удары по Ирану

Американская военная машина умеет производить впечатление абсолютной силы. Бомбардировщики поднимаются с авиабаз, крылатые ракеты уходят за горизонт, спутники следят за целями, а заявления Белого дома создают ощущение, что любое продолжение войны зависит лишь от политической воли президента.

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