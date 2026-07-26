Война уперлась в арсеналы: почему США приостановили удары по Ирану

Американская военная машина умеет производить впечатление абсолютной силы. Бомбардировщики поднимаются с авиабаз, крылатые ракеты уходят за горизонт, спутники следят за целями, а заявления Белого дома создают ощущение, что любое продолжение войны зависит лишь от политической воли президента.
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