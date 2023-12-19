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  • Вермонти9 Соколянская
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  • Владимир Акулов
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Мать без собственного жилья тратит деньги налево и направо, советов купить квартиру не слушает: «Не считайте мои деньги!»

Мать без собственного жилья тратит деньги налево и направо, советов купить квартиру не слушает: «Не считайте мои деньги!»

— …С одной стороны, я рада и счастлива, что мама у нас и недели не прожила, сняла квартиру и съехала, – рассказывает тридцатилетняя Зоя.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Дочка  несговорчивой  мамашки  подсознательно  переживает  ,  что  мать  разведет  все  свои  деньги...А  если  бы  квартирку мать купила  -  тогда  в  случае  смерти  матери  ,  квартира  останется  дочке.  Вот  подсознательная  причина  дочкиной  тревоги.
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12 час.
АлександрА Лопатина
Так может вести себя человек, у которого есть смертельный диагноз. В планах не более года-двух. Вот и просаживает деньги. Получает максимальное удовольствие от жизни напоследок.
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11 час.
Вермонти9 Соколянская
Да  сколько тупых и хамовитых  людей   ,ну и мамаша дебилка какая  то.Точно просерит все деньги и к дочери придёт с голой жопой.  на шею...
Ответить
1 час.

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