— …С одной стороны, я рада и счастлива, что мама у нас и недели не прожила, сняла квартиру и съехала, – рассказывает тридцатилетняя Зоя.
Мать без собственного жилья тратит деньги налево и направо, советов купить квартиру не слушает: «Не считайте мои деньги!»
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Дочка несговорчивой мамашки подсознательно переживает , что мать разведет все свои деньги...А если бы квартирку мать купила - тогда в случае смерти матери , квартира останется дочке. Вот подсознательная причина дочкиной тревоги.
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12 час.
АлександрА Лопатина
Так может вести себя человек, у которого есть смертельный диагноз. В планах не более года-двух. Вот и просаживает деньги. Получает максимальное удовольствие от жизни напоследок.
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11 час.
Вермонти9 Соколянская
Да сколько тупых и хамовитых людей ,ну и мамаша дебилка какая то.Точно просерит все деньги и к дочери придёт с голой жопой. на шею...
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1 час.
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