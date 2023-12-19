Мать без собственного жилья тратит деньги налево и направо, советов купить квартиру не слушает: «Не считайте мои деньги!»

ВА Владимир Акулов Дочка несговорчивой мамашки подсознательно переживает , что мать разведет все свои деньги...А если бы квартирку мать купила - тогда в случае смерти матери , квартира останется дочке. Вот подсознательная причина дочкиной тревоги.

АлександрА Лопатина Так может вести себя человек, у которого есть смертельный диагноз. В планах не более года-двух. Вот и просаживает деньги. Получает максимальное удовольствие от жизни напоследок.