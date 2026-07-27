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HR-эксперт: домашнее рабочее место подходит не всем удалёнщикам

HR-эксперт: домашнее рабочее место подходит не всем удалёнщикам

HR-эксперт Зулия Лоикова объяснила, почему московские компании расширяют офисные площади. В беседе с НСН она отметила, что часть работодателей возвращает удалённых сотрудников, чтобы оценивать эффективность их работы, а свободных мест в офисах не хватает.

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