Лавров назвал гендиректора ЮНЕСКО соучастницей информационной войны

Отказ гендиректора ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле осудить убийства российских журналистов превращает ее в соучастницу "информационной войны против правды", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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