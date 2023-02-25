"Обещать не могу". Манеж "Политеха" в Барнауле могут вновь отдать легкоатлетам Алтая После ремонта уже несколько лет спортсмены не могут заниматься в манеже Беговые дорожки для занятий легкой атлетикой могут быть снова возвращены в манеже АлтГТУ.