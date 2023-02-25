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"Обещать не могу". Манеж "Политеха" в Барнауле могут вновь отдать легкоатлетам Алтая

"Обещать не могу". Манеж "Политеха" в Барнауле могут вновь отдать легкоатлетам Алтая

"Обещать не могу". Манеж "Политеха" в Барнауле могут вновь отдать легкоатлетам Алтая После ремонта уже несколько лет спортсмены не могут заниматься в манеже Беговые дорожки для занятий легкой атлетикой могут быть снова возвращены в манеже АлтГТУ.

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