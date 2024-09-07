Правильный выбор банного веника

Какой русский не любит баню? Конечно, русская баня — это лучший способ отдохнуть и расслабиться. А кроме того, баня может помочь вам поправить свое здоровье! Для этого нужно знать какой же веник для бани выбрать, а точнее из чего.
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