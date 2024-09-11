В НХЛ не ожидают участия сборной России в Олимпиаде 2026 года

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ожидает, что Международный олимпийский комитет не допустит сборную России к участию в зимней Олимпиаде 2026 года, как это было сделано перед летними ОИ-2024 в Париже.
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