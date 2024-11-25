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Доктор Водовозов рассказал о пользе кофеина в борьбе с алкогольной зависимостью

Доктор Водовозов рассказал о пользе кофеина в борьбе с алкогольной зависимостью

Врач раскрыл, как кофеин помогает в борьбе с алкогольной зависимостью.Ученые провели на крысах исследования, которые показали: кофеин блокирует выбросы гормона удовольствия – дофамина, которые вызывает алкоголь.

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