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Сотруднику НИИ Минобороны вынесли приговор за установку пиратской Windows

Сотруднику НИИ Минобороны вынесли приговор за установку пиратской Windows

В Санкт-Петербурге суд приговорил сотрудника научно-исследовательского центра безопасности технических систем министерства обороны Николая Уразовского к полутора годам ограничения свободы за установку нелицензионного программного обеспечения на служебный компьютер.

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