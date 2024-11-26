Сотруднику НИИ Минобороны вынесли приговор за установку пиратской Windows

В Санкт-Петербурге суд приговорил сотрудника научно-исследовательского центра безопасности технических систем министерства обороны Николая Уразовского к полутора годам ограничения свободы за установку нелицензионного программного обеспечения на служебный компьютер.
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