Путин поздравил всех православных христиан и отмечающих Пасху граждан (ФОТО)

Президент России Владимир Путин поздравил всех православных христиан и отмечающих Пасху граждан. «Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», — сказал президент.
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