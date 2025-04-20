Путин поздравил всех православных христиан и отмечающих Пасху граждан (ФОТО)

Президент России Владимир Путин поздравил всех православных христиан и отмечающих Пасху граждан. «Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», — сказал президент.