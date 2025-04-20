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Русская весна

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Путин поздравил всех православных христиан и отмечающих Пасху граждан (ФОТО)

Путин поздравил всех православных христиан и отмечающих Пасху граждан (ФОТО)

Президент России Владимир Путин поздравил всех православных христиан и отмечающих Пасху граждан. «Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», — сказал президент.

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