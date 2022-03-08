Грязная бомба «Украина»

Когда президент Украины Владимир Зеленский на февральской Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», это прозвучало как легализация на международном уровне возвращения Украины в ядерный клуб, где ранее она находилась, будучи республикой в составе СССР и имея треть ядерного.