Начальник ГШ ВС Израиля объявил боевую готовность и пожаловался на пустую казну Накануне очередных еврейских праздников начальник Генерального штаба В.
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Начальник ГШ ВС Израиля объявил боевую готовность и пожаловался на пустую казну Накануне очередных еврейских праздников начальник Генерального штаба В.
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