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Мария Ахметзянова — горячая звезда сериала «Год культуры». Ее героиня завоевала сердце Федора Бондарчука

Мария Ахметзянова — горячая звезда сериала «Год культуры». Ее героиня завоевала сердце Федора Бондарчука

Если вы не смотрели сериал «Год культуры» с Федором Бондарчуком, то многое потеряли. Во-первых, он реально смешной, а во-вторых, там есть Мария Ахметзянова.

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