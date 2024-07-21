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Митинг с требованием демобилизации военнослужащих прошел в Киеве

Митинг с требованием демобилизации военнослужащих прошел в Киеве

В Киеве женщины вышли на митинг с требованием демобилизировать военнослужащих.Демонстрация, на которой жители Киева потребовали провести демобилизацию тех, кто находится в зоне военной операции, прошла в Киеве.

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