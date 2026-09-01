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Захарова — о внесении Дегтярёва в санкционный список ЕС: это антиспортивное лобби, а не спортивное

Захарова — о внесении Дегтярёва в санкционный список ЕС: это антиспортивное лобби, а не спортивное

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Евросоюза вернуть санкции в отношении министра спорта РФ и председателя Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярёва.

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