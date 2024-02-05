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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Розничные магазины ожидают выход сюжетного дополнения для Elden Ring в первом кв...

Розничные магазины ожидают выход сюжетного дополнения для Elden Ring в первом кв...

Розничные магазины ожидают выход сюжетного дополнения для Elden Ring в первом квартале 2024 годаС начала года в сети активно курсируют слухи о скором релизе масштабного дополнения под названием Shadow of the Erdtree для Elden Ring.

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