Розничные магазины ожидают выход сюжетного дополнения для Elden Ring в первом кв...

Розничные магазины ожидают выход сюжетного дополнения для Elden Ring в первом квартале 2024 годаС начала года в сети активно курсируют слухи о скором релизе масштабного дополнения под названием Shadow of the Erdtree для Elden Ring.
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