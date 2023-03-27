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Русский дипломат указал на причину военных преступлений наёмников и ВСУ

Русский дипломат указал на причину военных преступлений наёмников и ВСУ

Русский политик рассказал, почему ВСУ не соблюдают международное право в общении с пленными.Первый заместитель постоянного представителя Росси при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинские националисты и наёмники не соблюдают международное право.

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