Волонтёры продолжают оказывать помощь в ликвидации лесного пожара в Ялте

Член Общественного совета при Госкомитете молодёжной политики Крыма Армен Арустамян рассказал о личном опыте тушении лесного пожара в Ялте.
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