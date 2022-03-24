Происшествия

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Председатель СК России поручил организовать проверку в связи с демонтажем памятника советским солдатам-освободителям в Польше

Председатель СК России поручил организовать проверку в связи с демонтажем памятника советским солдатам-освободителям в Польше

Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по факту демонтажа памятника советским солдатам-освободителям в Польше, при этом запросив необходимую информацию в МИД России.

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