Председатель СК России поручил организовать проверку в связи с демонтажем памятника советским солдатам-освободителям в Польше

Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по факту демонтажа памятника советским солдатам-освободителям в Польше, при этом запросив необходимую информацию в МИД России.
Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по факту демонтажа памятника советским солдатам-освободителям в Польше, при этом запросив необходимую информацию в МИД России.
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