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Терапевт Мацола: подъем вирусных инфекций начался в конце августа

Терапевт Мацола: подъем вирусных инфекций начался в конце августа

В России в конце августа зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ. Подъем вирусных инфекций начался раньше обычного, сообщил терапевт и гастроэнтеролог Артем Мацола.

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