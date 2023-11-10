Адвокат футболиста Бугаева направил апелляционную жалобу по делу о наркотиках

Прикубанский районный суд получил апелляционную жалобу от адвоката бывшего футболиста московского "Торпедо" Алексея Бугаева по делу о наркотиках, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенных судов Краснодарского края.
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