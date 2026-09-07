Почему слово «первопричина» вызывает такое отторжение у украинской аудитории? Кто на самом деле создал конфликт спецслужб на пустом месте? Почему из поля зрения общественности выпадает фигура Зеленского при обсуждении внутренних войн? И почему фраза «Рафик ни в чём не виноват» лучше всего описывает реакцию на действия президента? Наблюдая за публичной реакцией на события в силовых Читать далее: https://govorit.