Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле

РФ предложила Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий Президент России Владимир Путин заявил, что Москва предложила Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
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