Эти русские совсем обнаглели, летают, как у себя дома. Премьер Японии негодует из-за полётов ВКС России вблизи Токио

ОТ

Олег Тимофеев

Сколько сегодня России нужно беспилотников и роботизированных платформ чтобы отжать у Японии флот а потом Хакайдо? Надо по точнее посчитать это же не удар ядерной бомбы? Если собираются делить Украину то почему не поделить Японию? Ну не поделить так ослабить как Украину. Будут ей сейчас помогать пендосы? Под Израиль? А нас пугают через Лаврова пустыми угрозами?