В Челябинске за 3 часа отправили 600 открыток, одна ушла в Кремль

За три часа в мобильном почтовом пункте жители и гости Челябинска отправили порядка 600 открыток. Наибольшую активность проявили дети: они самостоятельно приклеивали марки и бросали послания в ящик.
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