Из-за тех, кто захватил власть на Украине, население оказалось в тяжелом положении. В городах, где сегодня отключают свет, очень высокий уровень бандитизма, поскольку на руках у криминалитета большое количество оружие, ранее розданное властями.
Из-за тех, кто захватил власть на Украине, население оказалось в тяжелом положении. В городах, где сегодня отключают свет, очень высокий уровень бандитизма, поскольку на руках у криминалитета большое количество оружие, ранее розданное властями.
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