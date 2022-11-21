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Эксперт рассказал о причинах современного бандитизма на Украине

Эксперт рассказал о причинах современного бандитизма на Украине

Из-за тех, кто захватил власть на Украине, население оказалось в тяжелом положении. В городах, где сегодня отключают свет, очень высокий уровень бандитизма, поскольку на руках у криминалитета большое количество оружие, ранее розданное властями.

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