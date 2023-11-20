В Петербурге назвали лауреатов Национальной оперной премии «Онегин»

Единственным иностранцем - обладателем премии стал итальянский бас Ферруччо Фурланетто. Торжественная церемония чествования лауреатов Национальной оперной премии «Онегин» состоялась накануне в историческом здании Мариинского театра.
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