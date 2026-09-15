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Ученые создали средство на основе полыни против двух разновидностей самого опасного типа возбудителя сезонного гриппа

Ученые создали средство на основе полыни против двух разновидностей самого опасного типа возбудителя сезонного гриппа

Изобретение расширяет арсенал средств с противовирусной активностью в отношении гриппа человека A/H3N2 и птиц A/H5N1.

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