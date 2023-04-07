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В Минобороны уличили Киев в подготовке к провокации против ВС России с применением химвеществ

В Минобороны уличили Киев в подготовке к провокации против ВС России с применением химвеществ

Киев готовит провокацию в Сумской области, имитирующую применение Вооруженными силами России артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами, сообщили Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.

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