В Минобороны уличили Киев в подготовке к провокации против ВС России с применением химвеществ

Киев готовит провокацию в Сумской области, имитирующую применение Вооруженными силами России артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами, сообщили Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.
Киев готовит провокацию в Сумской области, имитирующую применение Вооруженными силами России артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами, сообщили Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.
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