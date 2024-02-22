Никита Тарасов:Наконец-то я сыграл влюблённого человека

Актёр рассказал о съёмках в городе на Неве Актёр Никита Тарасов известен зрителям по фильму «Битва за Севастополь», сериалам «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Проект «Анна Николаевна» и, конечно, «Кухня».